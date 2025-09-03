Club che ha speso di più per la sua rosa: Juve al 1º posto, Napoli è 3°

Quanto sono costate le rose delle squadre di Serie A? A dare una risposta basata sui costi per i cartellini è il portale specializzato transfermarkt. La Juventus è nettamente il club con l’investimento maggiore sulla rosa. Il Milan supera il Napoli, che rimane comunque terzo con quasi 400 milioni.

Top 5 club per costo della rosa

Juventus – €489M (1 prestito in rosa)

Milan – €408M (0 prestiti)

Napoli – €389M (4 prestiti)

Atalanta – €318M (1 prestito)

Inter – €287M (1 prestito)

Fascia medio-alta

Roma – €236M (4 prestiti)

Fiorentina – €199M (2 prestiti)

Bologna – €174M (2 prestiti)

Como – €171M (5 prestiti)

Lazio – €169M (1 prestito)

Fascia intermedia

Sassuolo – €107M (7 prestiti)

Torino – €106M (5 prestiti)

Parma – €104M (2 prestiti)

Udinese – €82M (3 prestiti)

Cagliari – €69M (5 prestiti)

Parte bassa della classifica

Genoa – €48M (7 prestiti)

Lecce – €45M (2 prestiti)

Pisa – €30M (7 prestiti)

Verona – €28M (7 prestiti)

Cremonese – €26M (9 prestiti)