Club che ha speso di più per la sua rosa: Juve al 1º posto, Napoli è 3°
Quanto sono costate le rose delle squadre di Serie A? A dare una risposta basata sui costi per i cartellini è il portale specializzato transfermarkt. La Juventus è nettamente il club con l’investimento maggiore sulla rosa. Il Milan supera il Napoli, che rimane comunque terzo con quasi 400 milioni.
Top 5 club per costo della rosa
Juventus – €489M (1 prestito in rosa)
Milan – €408M (0 prestiti)
Napoli – €389M (4 prestiti)
Atalanta – €318M (1 prestito)
Inter – €287M (1 prestito)
Fascia medio-alta
Roma – €236M (4 prestiti)
Fiorentina – €199M (2 prestiti)
Bologna – €174M (2 prestiti)
Como – €171M (5 prestiti)
Lazio – €169M (1 prestito)
Fascia intermedia
Sassuolo – €107M (7 prestiti)
Torino – €106M (5 prestiti)
Parma – €104M (2 prestiti)
Udinese – €82M (3 prestiti)
Cagliari – €69M (5 prestiti)
Parte bassa della classifica
Genoa – €48M (7 prestiti)
Lecce – €45M (2 prestiti)
Pisa – €30M (7 prestiti)
Verona – €28M (7 prestiti)
Cremonese – €26M (9 prestiti)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro