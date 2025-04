Colpaccio Cagliari a Verona: 2-0 per i sardi che vanno a +8 sulla zona rossa

vedi letture

Il Cagliari fa il colpaccio salvezza in casa dell'Hellas Verona: la squadra di Davide Nicola batte 2-0 gli scaligeri grazie alla rete di Leonardo Pavoletti, su assist di Luvumbo, al 30esimo minuto del primo tempo e alla rete in extra-time di Alessandro Deiola. I sardi ora sono al 14esimo posto in classifica a quota 33 punti, +8 lunghezze sulla terzultima Venezia.

La classifica aggiornata di Serie A dopo il 34° turno:

Napoli - 74 punti (34 partite giocate)

Inter - 71 (34)

Atalanta - 65 (34)

Juventus - 62 (34)

Bologna - 61 (34)

Roma - 60 (34)

Lazio - 60 (34)

Fiorentina - 59 (34)

Milan - 54 (34)

Torino - 43 (34)

Como - 42 (34)

Udinese - 41 (34)

Genoa - 39 (34)

Cagliari - 33 (34)

Verona - 32 (34)

Parma - 32 (34)

Lecce - 27 (34)

Empoli - 25 (34)

Venezia - 25 (34)

Monza - 15 (34)