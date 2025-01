Colpaccio del Cagliari a Monza: brianzoli rimontati e ultimi in classifica

Il Cagliari batte in rimonta, 2-1, il Monza nel lunch match dell'U-Power Stadium. La sfida salvezza tra Monza e Cagliari, viene dunque vinta dai sardi che lasciano i brianzoli all'ultimo posto in classifica.

Ritmo, gol e infortuni nei primi 45 minuti - Si comincia subito forte, con il cagliaritano Felici che colpisce il palo. La squadra di Bocchetti però capitalizza per prima, subito dopo: mano di Makoumbou in area e Di Bello, dopo aver rivisto su indicazione del VAR, comanda la massima punizione. Caprari non sbaglia e fa 1-0. Gli uomini di Nicola non hanno però intenzione di darsi per vinti e reagiscono alla svelta: al quarto d'ora Turati deve salvare su Viola, l'estremo difensore di casa capitola invece a metà primo tempo sul bolide di Zortea all'incrocio dei pali. Il ritmo cala un po' nei minuti conclusivi della prima frazione, in cui le notizie più significative riguardano perlopiù i problemi fisici accusati prima da Mina, che sembrava dover lasciare il campo per un guaio alla caviglia ma ha stretto i denti e concluso la frazione, e poi da Turati, ripresosi però quasi subito.

Il Cagliari completa la rimonta nella ripresa. I sardi mettono la freccia al 56' con il loro centravanti Roberto Piccoli. Servito in verticale da Obert, il nove del Cagliari esplode un destro potente che si insacca sotto la traversa e non lascia scampo a Turati. Il Monza prova l'assalto finale ma Scuffet salva e il Cagliari porta a casa tre punti importantissimi.