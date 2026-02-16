Il paragone di Marino: "Santos sembrava un fratello di Neres, con più gol in canna"

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese fra le altre, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dei temi principali di Napoli-Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Giovane e Alisson Santos sono stati decisivi ieri.

"Giovane lo conosciamo tutti abbastanza bene. Alisson Santos ha avuto un impatto fragoroso sul campionato, sul Napoli, nonostante in tanti non lo conscessero. Ha convinto, sembrava una sorta di 'fratello' di Neres. Un Neres con più gol in canna, diciamo così".

Che partita ha visto e cosa ha detto per il Napoli?

"Una parita molto spettacolare, con ritmi intensi, una grande aggressivita. I Napoli ne esce con la conferma che senza gli infortuni questo campionato sarebbe stato tutto da vedere".

Giusto per la squadra di Conte pensare ad entrare fra le prime quattro?

"Assolutamente, per l'obiettivo bisogna vivere alla giornata, tirando fuori sempre il massimo e raccogliendo punti. L'obiettivo può essere solo la Champions".

Da dirigente esperto che ne pensa del colpo fatto dalla Roma con Malen?

"Un colpo di assoluto valore. D'altronde quando hai un finalizzatore di quel livello, poi tutto cambia. Puoi finalmente credere che ogni partita possa produrre il numero di gol adeguati allo spettacolo che hai offerto. Ed è difficile tirare fuori un giocatore così a gennaio, complimenti alla Roma che ha avuto il coraggio di puntare su di lui".

La Roma a breve potrebbe riavere Totti in dirigenza. Che ne pensa?

"Una bella cosa, Francesco merita di essere in quel posto come la Roma e l'ambiente meritano di avere una figura storica come la sua che partecipi attivamente alla vita della società".