Cagliari-Lecce, le formazioni: Pavoletti sfida Cheddira
Sono state rese note le scelte di Fabio Pisacane ed Eusebio Di Francesco per il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Lecce, posticipo della 25ª giornata di Serie A. Sfida a distanza tra due ex attaccanti del Napoli: da un lato Pavoletti per i rossoblu, dall'altro Cheddira per i salentini. Di seguito le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Esposito; Pavoletti.
A disposizione: Sherry, Ciocci, Mazzitelli, Kilicsoy, Rodríguez, Raterink, Albarracín, Dossena, Liteta, Mendy, Trepy, Cogoni.
Allenatore: Fabio Pisacane
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo: Ramadani, Coulibaly, Pierotti; Gandelman, Cheddira, Sottil.
A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N'Dri, Helgason, Jean, Marchwiński, Ngom, Kovac.
Allenatore: Eusebio Di Francesco
Arbitro: Ermanno Feliciani sez. di Teramo
Assistenti: Alessandro Lo Cicero sez. di Brescia - Gamal Mokhtar sez. di Lecco
IV Ufficiale: Kevin Bonacina sez. di Bergamo
VAR: Giacomo Camplone sez. di Lanciano
AVAR: Marco Guida sez. di Torre Annunziata
