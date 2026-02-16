Totti allo scoperto: "Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando! A cena con Gasp..."
"Ritorno alla Roma? Ne stiamo parlando, manca ancora qualche dettaglio da limare ma confermo che ci stiamo ragionando. Vediamo che si potrà fare. Ma non vi dico di più". Così Francesco Totti a Milano nell'ambito dell'evento di promozione di Betsson Sport Club commenta a Sky la possibilità paventata qualche settimana fa dal senior advisor dei Friedkin, Claudio Ranieri, che aveva ammesso che la proprietà stava pensando al rientro nel club dello storico capitano. Le parti stanno continuando a dialogare sul tipo di ruolo pensato per Totti in società. (ANSA).
Pubblicità
Serie A
Copertina LiveConte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..." di Antonio Noto
Le più lette
In primo piano
Inter, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma basta gogna mediatica!", e cita Napoli, Saviano e Chiellini
Da 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
Redazione Tutto Napoli.netL'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma
Pierpaolo MatroneAlisson Santos si presenta: "Napoli, che sogno! Da Conte imparo molto. Su ruolo, città e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com