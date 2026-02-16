Wesley ko al Maradona, Gasperini tira un sospiro di sollievo: il report della Roma
Tra le notizie poco confortanti emerse ieri sera per la Roma, dopo il 2-2 sul campo del Napoli, si ritrova l'infortunio al laterale brasiliano Wesley, costretto ad abbandonare il rettangolo da gioco nei minuti conclusivi della sfida a causa di una problematica di carattere fisico, nello specifico alla caviglia sinistra.
Nelle scorse ore Wesley si è sottoposto ai primissimi accertamenti, che avrebbero dato come esito la presenza di un trauma contusivo al compartimento mediale della caviglia sinistra. In parole povere, insomma, le minacce peggiori per Wesley dovrebbero essere lontane, considerando come si tratti di una botta molto forte alla zona della caviglia, ma che siano allo stesso tempo anche escluse lesioni o modalità di infortunio più problematiche e gravi da dover gestire.
