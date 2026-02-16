Ultim'ora La Serie A compra Fantacalcio: approvata la delibera, il Napoli era contrario

vedi letture

Il brand Fantacalcio è leader indiscusso nel settore del fantasy game più amato dagli italiani e la giornata di oggi segna una svolta nella sua storia: durante l'ultima assemblea di Lega Serie A svolta a Milano, il presidente Ezio Simonelli ha annunciato l'acquisizione di Quadronica (la s.r.l. che gestisce il portale) per una cifra di circa 18 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.Com, l'operazione andrà in porto grazie a un finanziamento da rimborsare in piccole tranche con gli utili dei club, in modo da non gravare sulle loro finanze in modo eccessivo. In questo modo la Lega, che già deteneva un 10% tramite altri accordi, salirà al 51% delle quote, con l'obiettivo di migliorare il prodotto e renderlo sinergico alle proprie strategie. La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli su 20: tra i club contrari c'era il Napoli.