La Lazio perde Tavares prima del Napoli? Attende la proposta ufficiale dall’Arabia

Nonostante il periodo festivo, in casa Lazio il lavoro non si ferma, soprattutto in ottica mercato di gennaio. Tra i possibili partenti c’è Nuno Tavares, finito nel mirino dell’Al-Ittihad allenato da Sergio Conceição, tecnico che già in passato aveva mostrato interesse per il terzino portoghese quando sedeva sulla panchina del Milan.

Secondo quanto riferito dall’eserto di mercato Matteo Moretto su YouTube, al momento i contatti sono avviati direttamente tra il calciatore e il club saudita, ma resta una distanza sull’ingaggio. La proposta iniziale non avrebbe convinto Tavares, che chiede uno stipendio compreso tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti a stagione, più bonus. Per ora non risultano trattative ufficiali tra Lazio e Al-Ittihad, con il club biancoceleste che resta in attesa di un’offerta formale.