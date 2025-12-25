Roma-Raspadori, l'Atletico fissa le condizioni per la cessione: i dettagli

La Roma continua a muoversi sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare l’attacco da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. In quest’ottica proseguono in parallelo le trattative per Joshua Zirkzee con il Manchester United e per Giacomo Raspadori con l’Atletico Madrid, con la volontà di arrivare rapidamente a una soluzione. Proprio sul fronte Raspadori arrivano indicazioni chiare dalla Spagna: secondo Marca, i Colchoneros hanno già fissato le condizioni per l’eventuale cessione dell’attaccante italiano, arrivato la scorsa estate dal Napoli.

La posizione dell’Atletico è netta: il club non ha bisogno di vendere e non intende agevolare la Roma sulla formula. I giallorossi avrebbero proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 20, ma i madrileni prenderebbero in considerazione l’operazione solo con l’inserimento dell’obbligo. Raspadori, poco soddisfatto del suo impiego discontinuo in Spagna, potrebbe spingere per tornare in Serie A, ma il piano dell’Atletico resta invariato: in caso di addio, l’obiettivo è recuperare interamente i 22 milioni investiti per acquistarlo dal Napoli. Niente sconti, né sul prezzo né sulla formula.