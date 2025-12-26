Accostato al Napoli, Pellegrini va ko e si teme lesione: l'indiscrezione

Accostato al Napoli per il mercato, vecchio obiettivo da ormai un anno, c’è apprensione in casa Roma per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si è fermato durante l’allenamento del 24 dicembre a Trigoria per un problema muscolare, interrompendo in anticipo la seduta e facendo scattare subito l’allarme nello staff medico giallorosso.

Si tratterebbe di problema muscolare al quadricipite destro. Si attendono gli esami strumentali a cui sarà sottoposto il giocatore nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio. Si teme una lesione che lo costringerebbe a saltare Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre allo stadio Olimpico. Su tratta del primo problema muscolare in questa stagione per Lorenzo Pellegrini, come riporta Sky Sport. 