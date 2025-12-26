Chiesa torna in Serie A? Spunta l’Inter per rimpiazzare l’infortunato Dumfries: la formula

La fascia destra è diventata una priorità in casa Inter, soprattutto alla luce del lungo stop di Denzel Dumfries, che potrebbe rientrare solo a marzo. L’emergenza ha costretto Cristian Chivu a fare i conti con poche alternative affidabili: Luis Henrique non offre ancora garanzie totali, mentre Matteo Darmian continua a convivere con problemi fisici. Da qui la necessità di intervenire sul mercato con un profilo pronto e già formato.

Tra le idee che stanno prendendo quota c’è anche quella che porta a Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da L’Interista, l’esterno classe ’97 potrebbe diventare un’opportunità concreta già a gennaio, con una formula di prestito con diritto di riscatto che consentirebbe all’Inter di contenere i rischi e valutare il giocatore nel medio periodo. Per Chiesa sarebbe l’occasione giusta per rilanciarsi in Serie A.