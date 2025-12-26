Ultim'ora

Roma, tegola Pellegrini! C’è lesione: i possibili tempi di recupero

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:25Serie A
di Francesco Carbone

Brutte notizie in casa Roma per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, fermatosi alla vigilia di Natale, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, come riferito da TMW. Un infortunio che lo costringerà a restare ai box per circa tre o quattro settimane.

Gian Piero Gasperini dovrà quindi fare a meno del numero 7 nelle prossime gare, un’assenza pesante in una fase delicata della stagione, mentre la società valuta anche eventuali rinforzi dal mercato di gennaio per colmare l’emergenza.