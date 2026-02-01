Como-Atalanta, annunciate le formazioni: le scelte di Fabregas e Palladino

Ufficiale

Como-Atalanta, annunciate le formazioni: le scelte di Fabregas e PalladinoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10Serie A
di Francesco Carbone

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Atalanta, match valido per la 23ma giornata di Serie A.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimisiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.