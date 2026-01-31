Foto Serie A, classifica: il Napoli si porta a +3 sulla Roma e +4 sulla Juve (per ora)

Il Napoli ritrova la vittoria in Serie A e in attesa che giochino le concorrenti si porta rispettivamente a +3 e +4 su Roma e Juventus, che giocheranno domani. Guardando invece al secondo e primo posto, il Milan dista una lunghezza mentre l'Inter sei. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Fiorentina 2-1.