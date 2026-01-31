Il Sassuolo batte il PIsa in trasferta: torna al gol Berardi

Importante vittoria del Sassuolo che ha battuto in trasferta il Pisa per 3-1 grazie alla rete di Berardi e all'autogol di Caracciolo nel primo tempo e di Kone nella ripresa. A nulla è servito invece il gol di Aebischer a inizio secondo tempo che aveva illuso i padroni di casa di poter riprendere il risultato.