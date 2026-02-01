Ufficiale Salta una panchina in Serie A: il Pisa esonera Gilardino, decisivo il ko di ieri

Dopo la sconfitta netta contro il Sassuolo, il Pisa esonera Alberto Gilardino. Di seguito il comunicato ufficiale: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra.

Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra".