Il Torino lancia Marianucci titolare e torna alla vittoria: 1-0 al Lecce

Il Torino interrompe la serie negativa di quattro sconfitte consecutive e ritrova ossigeno battendo il Lecce in casa in una gara intensa e combattuta. Una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con qualche novità di formazione dettata dal mercato: Baroni inserisce Marianucci nel terzetto difensivo, mentre Di Francesco sceglie Cheddira come riferimento offensivo. L’avvio è di marca granata e dopo appena otto minuti Adams va vicino al gol di testa su sponda di Casadei, trovando la pronta risposta di Falcone. Il Lecce replica al 25’ con un potente tiro da fuori di Ramadani, alzato in angolo da Paleari, ma pochi minuti dopo il Torino sblocca il match: al 29’ Vlasic serve un pallone perfetto in area per Adams, che al volo firma l’1-0.

I padroni di casa prendono fiducia e sfiorano il raddoppio prima con Lazaro e poi con Gandelman. Nella ripresa il Toro spinge alla ricerca del 2-0, trovando però sulla sua strada un Falcone decisivo su Zapata e Maripan. Il Lecce resta così in partita e nel finale va a un passo dal pareggio con Banda, il cui tiro si stampa sul palo. Il Torino soffre fino all’ultimo ma resiste, conquistando tre punti pesantissimi che permettono di allontanarsi dalla zona retrocessione. I giallorossi, invece, restano pericolosamente vicini al terzultimo posto.