Ufficiale

Torino-Lecce, le formazioni: Marianucci subito titolare! Dal 1' un altro 'azzurro'

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:42Serie A
di Pierpaolo Matrone

La domenica di Serie A si apre con Torino-Lecce, primo dei quattro match in programma oggi per la 23^ giornata. Nella formazione granata esordisce dal primo minuto uno dei nuovi acquisti ovvero Marianucci, difensore preso in prestito dal Napoli e schierato nel trio insieme a Maripan e Coco. Nelle file dei salentini, invece, debutta dal primo minuto Cheddira, altro calciatore di proprietà del Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Sottil. All. Di Francesco