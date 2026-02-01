Atalanta, via Lookman! Accordo con l'Atletico Madrid: stipendio monstre

6,5 milioni di euro di base annua più 2 di bonus, per arrivare a 8,5 milioni annui. Queste le cifre con cui l'Atletico Madrid sta convincendo Ademola Lookman, attaccante dell'Atalanta, a firmare il contratto che lo porterà a giocare nella Liga spagnola. Nella giornata di venerdì c'era stato un contatto fra l'Atletico Madrid e il calciatore, con Lookman che non era però convinto della destinazione, visto che l'ingaggio dell'Atletico era intorno ai 4 milioni più bonus per arrivare a 5, mentre il Fenerbahce ne offriva 9 all'anno. Ieri invece c'è stato un confronto fra Diego Pablo Simeone e il nigeriano, molto apprezzato da parte dell'atalantino, ora sì convinto di firmare un accordo con il Colchoneros.

Infine, appunto, il maxi aumento di stipendio rispetto alla prima bozza di offerta. Invece l'Atalanta riceverà un pacchetto da oltre 40 milioni: fino a questa cifra i bonus non saranno complicati, poi di più, andando a pareggiare la proposta dell'Inter della scorsa estate, quando Lookman aveva levato ogni riferimento dall'Atalanta nei social. Oggi non è stato convocato da Raffaele Palladino per la partita con il Como. Nel pomeriggio si limeranno gli ultimi dettagli, in particolare la durata del contratto (se da 3 anni e mezzo o di più) e le commissioni degli agenti.