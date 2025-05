Lautaro Martinez si commuove in diretta tv: "Voglio dedicare questa coppa alla mia famiglia"

Lautaro Martinez, intervistato da Sky Sport alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, ha presentato così il match tanto atteso in programma all'Allianz Arena di Monaco: "Non sono teso, mi sto godendo ogni momento. È difficile arrivare a questo punto, negli ultimi tre anni abbiamo fatto due finali e questo per noi vuole dire tanto. La squadra ha valore, domani dobbiamo fare l'ultimo passo. Manca un giorno, dobbiamo preparare gli ultimi dettagli per essere perfetti. Vogliamo portare a casa questo sogno, questa coppa che manca da 15 anni".

Sul discorso che farà domani ai compagni dell'Inter: "Non preparo niente, tutto quello che dico mi esce lì in quel momento. Non penso che domani dirò tantissime cose, ci siamo meritati di essere qui. Stiamo facendo un lavoro straordinario, ora vogliamo trasformare questo sogno in realtà".

Su quante percentuali di vittoria ci sono: "È una finale, 50% e 50%. Loro hanno grandissimi giocatori, hanno vinto due coppe quest'anno e stanno bene. Dobbiamo rispettarli, riposarci e pensare alla gara più importante dell'anno. Spero che tutti i miei compagni domani siano belli carichi".

Al termine dell'intervista all'attaccante nerazzurro viene mostrato un video con gli auguri della moglie, dei figli e del resto della sua famiglia. Inevitabile la commozione, con altre dichiarazioni quasi in lacrime: "Voglio ringraziare la mia famiglia e dedicare ai miei cari questa coppa. Tutto quello che sono io, lo devo a loro che mi supportano sempre da sempre".