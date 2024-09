Ufficiale Como-Bologna, le formazioni: out Belotti, Italiano lancia il nuovo '9'

vedi letture

Il Como debutta davanti al suo pubblico. Dopo tre gare in trasferta sui campi di Juventus, Cagliari e Udinese, la squadra di Cesc Fabregas scenderà in campo alle 15 contro il Bologna al "Sinigaglia". Di fronte ci sarà la squadra di Vincenzo Italiano che si prepara al debutto in Champions League mercoledì prossimo al "Dall'Ara" contro lo Shakhtar Donetsk. Adesso però c'è il campionato e una partenza con due punti raccolti frutto dei due pareggi contro Udinese ed Empoli.

Le scelte di Fabregas

Cesc Fabregas schiera la sua squadra con un 4-2-3-1 con Cutrone in avanti supportato da Strefezza, Paz e Fadera mentre a centrocampo gioca Sergi Roberto al fianco di Perrone. In porta spazio ad Audero con Iovine a destra, Moreno a sinistra e la coppia centrale formata da Dossena e Kempf.

L'undici di Italiano

Vincenzo Italiano si affida al 4-3-3 con Dallinga terminale offensivo supportato ai lati da Orsolini e Odgaard. A centrocampo con Aebischer ci sono Freuler e Pobega mentre in difesa a protezione della porta di Skorupski giocano Posch a destra, Beukema e Casale al centro e Miranda a sinsitra.

Le formazioni ufficiali

Como (4-2-3-1): Audero; Iovine, Dossena, Kempf, A.Moreno; S.Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Aebischer, Pobega; Orsolini, Dallinga, Odgaard.