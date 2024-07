Ufficiale Como, il nuovo portiere arriva dall'Inter: l'operazione si chiude a titolo definitivo

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il Como ha acquistato dalla Sampdoria il portiere Emil Audero che ha firmato un contratto di quattro anni. Lo annuncia il club lariano in una nota. Audero la scorsa stagione è stato in prestito all'Inter. "Emil è un ottimo acquisto per la nostra squadra. Ha giocato ai massimi livelli del calcio italiano - spiega Fabregas - e crediamo che sarà un giocatore importante per questa stagione e per quelle successive.

Crescerà con noi mentre continuiamo questo ambizioso progetto". "Sono molto felice ma soprattutto molto orgoglioso - ha dichiarato Audero - di iniziare un capitolo importante e nuovo della mia carriera. Mi aspetto un campionato difficile, perché ormai non c'è nulla di scontato. Dovremo essere bravi a imporci e a dimostrare che non siamo semplicemente una squadra con tanti giocatori nuovi, ma un team già coeso e che può ottenere risultati importanti". (ANSA).