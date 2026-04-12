Ufficiale Como-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Fabregas e Chivu

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Con il Milan caduto male contro l'Udinese e il Napoli fermato dal Parma, i nerazzurri in caso di vittoria salirebbero a +9 da Antonio Conte.

Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Como-Inter, posticipo della 32ª giornata di Serie A. Con il Milan caduto male contro l'Udinese e il Napoli fermato dal Parma, i nerazzurri in caso di vittoria salirebbero a +9 da Antonio Conte, ma al Sinigaglia ci saranno i ragazzi di Fabregas a caccia di un posto in Champions League. Per la super partita sono state diramate le formazioni ufficiali.

I padroni di casa lariani optano per un 4-2-3-1 con Douvikas centravanti, Diao non falso nueve ma esterno destro, Baturina dall'altra parte e Nico Paz sulla trequarti. In difesa Van der Brempt e Valle sui binari laterali, Kempf-Diego Carlos coppia centrale.

Cristian Chivu invece opta per il tandem offensivo Pio Esposito-Thuram, in assenza di Lautaro Martinez (infortunato). Barella-Calhanoglu-Zielinski la cerniera di centrocampo, i quinti dal 1' Dimarco e Dumfries. C'è Acerbi e non De Vrij nel cuore della difesa, con Akanji e Bastoni ai fianchi dell'ex Lazio.

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.

A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 6 Caqueret, 7 Morata, 14 Ramon, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 28 Smolčić, 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 56 De Paoli.

Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 48 Mosconi.

Allenatore: Cristian Chivu.