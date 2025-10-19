Ufficiale Como-Juventus, le formazioni: Tudor cambia modulo, ancora out Vlahovic

Sono state diramate le formazioni ufficiali del lunch match domenicale tra Como e Juventus. Al Sinigaglia i padroni di casa sorprendono in parte con le scelte titolari, in particolare sulla trequarti dove attorno a Nico Paz ruoteranno Vojvoda alto a destra e Caqueret. In attacco confermatissimo il grande ex Alvaro Morata. Scendendo in linea mediana la coppia Perrone-Da Cunha, in difesa Smolcic e Moreno i laterali di Ramon-Kempf. Lato Juventus, invece, Tudor spezza i dubbi e sceglie Jonathan David dal 1' al posto di Vlahovic.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, K.Thuram; Conceicao, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario. Allenatore: Tudor.