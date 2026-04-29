Roma forte su Manna, ma ADL non lo libera: spunta l'alternativa

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La Roma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Nel folto elenco della dirigenza giallorossa resiste sempre il nome di Giovanni Manna, che però è blindato dal Napoli come ricorda Tmw.

"Sul taccuino dei Friedkin ci sono vari nomi e tutto passerà anche dal gradimento di Gian Piero Gasperini, con alcuni profili che sono già noti: Tony D'Amico, attualmente sotto contratto con l'Atalanta, e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sono probabilmente i candidati più forti, ma non sarà facile strapparli ai rispettivi club di appartenenza. Il nome di Sean Sogliano, che potrebbe lasciare l'Hellas Verona a fine stagione, è un altro dei papabili, mentre sullo sfondo resta anche il nome di Cristiano Giuntoli, che sta valutando alcune proposte dall'estero".