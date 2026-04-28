Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: tre squalificati
Sono tre i calciatori di Serie A squalificati dal Giudice Sportivo per il prossimo turno, la 35ª giornata di campionato. Nello specifico, si tratta di:
Cancellieri Matteo (Lazio), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
El Aynaou Neil Yoni (Roma), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Valentini Nicolas (Hellas Verona), per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Ammonito con ammenda di € 1.500,00 per proteste - sanzione aggravata perché capitano della squadra -, Patric della Lazio.
Di seguito le ammende economiche alle società.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Bologna per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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