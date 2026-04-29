Bologna, tegola infortuni: in due rischiano di saltare il Napoli

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Doppio infortunio in casa Bologna. Si fermano Rowe e Cambiaghi. Entrambi potrebbero dunque con ogni probabilità saltare la gara dell'11 maggio al Maradona contro il Napoli. Attraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha reso note le condizioni dei due giocatori. "Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe in seguito a un risentimento hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno". Nicolò Cambiaghi, invece, "ha riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".