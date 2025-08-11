"Il momento migliore della mia vita?", Nico Paz non ha dubbi: "Il gol al Napoli"

Nico Paz, centrocampista del Como, si è raccontato in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: "Il momento più bello della mia vita? Ne ho due. Il primo è il gol in Champions League contro il Napoli, da quando sono entrato nella cantera del Real Madrid era sempre stato il mio sogno giocare e segnare in Champions League. Il secondo è quando ho fatto un assist a Messi con la Nazionale argentina: quella notte non sono riuscito a dormire dall'emozione. Leo è veramente gentilissimo: gli ho solo passato la palla, ma lui continuava a ringraziarmi".

Quanto è determinante avere un allenatore come Fabregas che le permette di esprimere al meglio il suo talento?

"È fondamentale per i giocatori della nostra età entrare a far parte di una squadra in cui l'allenatore creda in te, in cui sei una necessità per l'allenatore e non solo una risorsa per il club. Imparo molto da lui, è stato tra i migliori giocatori al mondo ed è una persona che mi aiuta molto a continuare a crescere e a sfruttare al meglio questa fase importante".

Come vive invece le voci sul suo futuro?

"Ci saranno sempre tante chiacchiere, ma sono sereno e concentrato sul Como. Si apre una stagione molto importante e possiamo fare grandi cose. Non vedo l'ora di giocare la prima partita di campionato per dimostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato".

È stato il miglior giovane della Serie A.

"È significato molto. Immaginate passare dall'essere nel settore giovanile, non ancora professionista, a essere in una squadra di alto livello, giocare in tutte le categorie e portarsi a casa quel premio. È stato un passo nella mia carriera che non mi aspettavo di fare così presto".