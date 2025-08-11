Non solo Miretti, la Juventus deve vendere altri due elementi: servono soldi per Kolo Muani
In casa Juventus l'attenzione di questi giorni è focalizzata soprattutto sulle cessioni, passaggio fondamentale per dare il via alla seconda parte della campagna acquisti che vedrà Comolli e gli altri dirigenti andare all'assalto di una punta e di un centrocampista. Il primo nome per l'attacco resta sempre e comunque quello di Randal Kolo Muani, attaccante rientrato al PSG dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione.
. I bianconeri mantengono attivi i contatti col club transalpino, forti soprattutto della ferma volontà del calciatore di tornare a vestire la maglia juventina. I conti però ancora non quadrano, nonostante una base di intesa per circa 45 milioni di euro complessivi fra prestito e riscatto. Secondo SportMediaset oltre alle situazioni di Vlahovic, Miretti e Douglas Luiz, esuberi di lusso a disposizione di Igor Tudor, nell'elenco dei partenti potrebbero finire anche Nicolò Savona e Lloyd Kelly: la partenza dei due calciatori è necessaria per dare un impulso importante alla campagna acquisti.
