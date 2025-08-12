Dopo Napoli e Roma, ora O'Riley è accostato anche alla Juventus

Ogni giorno che passa le quotazioni di Matt O'Riley per la Juventus sono sempre più in rialzo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Brighton - in passato accostato anche al Napoli - è deciso a tentare l'avventura italiana e gli inglesi sembrano orientati ad aprire alla possibilità di cederlo in prestito condizionato. Comolli si è preso del tempo e non ha ancora affondato perché preferirebbe prima cedere almeno Douglas Luiz e un po' perché continua a sperare in uno sconto last minute.

Difficile invece che lo Sporting CP abbassi le richieste per Morten Hjulmand, per cui i portoghesi vogliono 60 milioni di euro. L'affare è segnalato sempre più in salita e non potrebbe essere altrimenti: per la Vecchia Signora è impensabile di investire una cifra simile. La pista che porta a Yves Bissouma invece non tramonta: il maliano del Tottenham è extracomunitario, ha il contratto in scadenza nel 2026 e non dovrebbe costare uno sproposito.