Lookman, stallo totale Atalanta-Inter: il giocatore s'è trasferito in Inghilterra

Ademola Lookman si trova in Inghilterra. A scriverlo è il portale TuttoAtalanta, secondo il quale l'attaccante nigeriano ha lasciato il Portogallo per tornare nella sua abitazione inglese, in attesa di sviluppi legati al suo futuro. La volontà di cambiare aria è chiara da settimane e l’Inter ha già messo sul tavolo 42 milioni di euro più 3 di bonus. Una proposta importante, ma non sufficiente per convincere la dirigenza bergamasca, che continua a mantenere la propria posizione senza cedere a pressioni o rilanci mancati.

Stallo totale

La trattativa si è arenata in una fase di stallo: da una parte il club di Marotta non sembra intenzionato ad alzare la propria offerta, dall'altra l’Atalanta non apre a condizioni inferiori alla valutazione fissata. Nel frattempo, il tempo passa e il caso rischia di rimanere sospeso fino agli ultimi giorni di mercato, con tutti i rischi che ne conseguono sia per la programmazione della Dea che per i piani nerazzurri di Milano.