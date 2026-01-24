Conceicao: "Obiettivo finire tra le prime 4, ma alla Juve devi pensare a vincere titoli"

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "L'obiettivo minimo di questa stagione è il quarto posto per entrare in Champions, ma in un club come la Juve pensi sempre ai titoli: lavoriamo per tornare a lottare per lo scudetto": tra presente e futuro, Francisco Conceicao svela i progetti della squadra bianconera. "In questo club devi vincere tutte le competizioni a cui partecipi ed è proprio questa esigenza che mi piace - continua ai microfoni della tv portoghese Sport Tv - e poi un attaccante deve segnare: gol e assist sono fondamentali, cerco di migliorare per diventare sempre più decisivo". (ANSA).