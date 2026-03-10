Udinese, Bertola torna a 3 mesi fa: "Contro il Napoli la nostra partita perfetta"

Nicolò Bertola, dopo tre mesi ricorda ancora la vittoria dell'Udinese contro il Napoli: "Partita perfetta. Non abbiamo sbagliato nulla"

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, è intervenuto a Udinese Tonight e tra i vari temi è tornato non solo sull'ultima partita con l'Atalanta, ma anche sulla vittoria contro il Napoli del mese di dicembre. Di seguito le sue dichiarazioni: "La vittoria a Bergamo avrebbe fatto piacere a tutti, ma la prestazione c'è stata: c'è uno' di rammarico, ma l'entusiasmo non ci manca. lo penso che a Bergamo l'errore sul primo gol di Scamacca sia dell'intero reparto. La nostra squadra ha molta qualità, a volte ci è mancata sul campo e quello è stato il nostro punto debole. Davis è un giocatore importantissimo per noi, sul quale facciamo molto affidamento. Ad oggi, è uno degli attaccanti più in forma del nostro campionato. In allenamento è bello confrontarsi con attaccanti di questo livello.

Sinceramente ci sono dei rimpianti, abbiamo perso troppi punti, ma ne abbiamo guadagnati tanti con squadre più forti. Guardando la qualità della rosa, avremmo potuto puntare a fare di più. Quando giochi contro squadre di alto livello le motivazioni sono diverse, sai che devi dare di più di quello che hai. La Serie A non è facile, ma l'importante è dare sempre il massimo. Penso che sia più una questione mentale, dovuto anche dalla rosa giovane che abbiamo. Contro il Napoli abbiamo fatto la partita perfetta, non abbiamo sbagliato nulla", le sue parole riportate da Tuttoudinese.