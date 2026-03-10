Lecce, differenziato per Gandelman e Berisha: le ultime in vista di Napoli

Il Lecce continua la preparazione in vista della partita contro il Napoli, in programma sabato 14 marzo alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco si è allenata questa mattina nel centro sportivo di Acaya Golf Resort & SPA, dove lo staff tecnico ha continuato a lavorare sulla preparazione della gara contro gli azzurri. Non erano presenti in gruppo Francesco Camarda e Kialonda Gaspar, con quest’ultimo che è rimasto a riposo.

Situazione infortunati e programma degli allenamenti

Restano da monitorare anche le condizioni di Medon Berisha e Omri Gandelman, che hanno svolto ancora lavoro differenziato. Gandelman nella giornata precedente aveva lavorato solo parzialmente con il gruppo, ma anche nell’ultima seduta ha proseguito con un programma personalizzato. La loro eventuale disponibilità per la sfida contro il Napoli sarà valutata nei prossimi giorni. Intanto l’allenatore Di Francesco ha già fissato per domani un nuovo allenamento pomeridiano sempre ad Acaya, dove il Lecce continuerà a preparare la trasferta in casa degli azzurri.