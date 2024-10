Conferme sul clamoroso ritorno di Totti: ecco la squadra che vuole riportarlo in campo

vedi letture

Nelle prossime settimane vedremo se Totti tornerà davvero a giocare, alla soglia dei 50 anni di età, e a 7 anni dal ritiro.

Nuove conferme su un possibile, clamoroso, ritorno in campo di Francesco Totti che nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità: “Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai - ha dichiarato -. Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente. È successo un mese fa e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In due mesi sarei pronto...".

Stando a quanto riportato da "La Repubblica", il club interessato a far rimettere gli scarpini all'ex campione del mondo del 2006 sarebbe il Como. Nelle prossime settimane vedremo se Totti tornerà davvero a giocare, alla soglia dei 50 anni di età, e a 7 anni dal ritiro.