Continua il sogno d'Europa: il Bologna vince con l'uomo in più a Verona

Dopo un primo tempo noioso, nel quale a sbloccare la situazione era stata una rete di Jens Odgaard, il Bologna con l'uomo in più vince e si regala nuovi sogni europei.

Al 61' si accende Suslov: salta sia Aebischer che Ferguson, poi imbuca alla perfezione per Tengstedt che prima si fa fermare da Skorupski in uscita, poi insacca di testa. Tutto fermo però: l'attaccante era partito in posizione irregolare, confermata poi dal check del VAR. Potenziale grande occasione per i padroni di casa, ma Lucumi è monumentale a chiudere Sarr lanciato in ripartenza in 2 vs 1. Al 71' il Verona rimane in dieci: Ndoye parte centralmente, Valentini già ammonito lo stende e rimedia il secondo giallo inevitabile. Miranda dal piazzato che ne consegue mira al "sette", ma il suo tiro non è abbastanza potente e Montipò fa buona guardia. Tengstedt ha la palla dell'1-1 un minuto dopo, ma dopo un bel controllo la spara alta. Raddoppio del Bologna al 79'. Dominguez approfitta di una dormita difensiva di Niasse e serve Cambiaghi, che lascia partire un tiro non irresistibile, Montipò fa una vera papera e la palla si infila all'angolino. Passa un minuto e arriva il gol che riapre subito la partita: Tengstedt da destra mette un pallone basso al centro, Mosquera anticipa tutti e tira, Skorupski si oppone ma il rimpallo favorisce l'attaccante e la palla finisce in rete. Il Verona ora è gagliardo e attacca ogni volta che può, come quando Lazovic manda alto un tiro dal limite di controbalzo.