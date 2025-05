Inter, Pavard ci crede: "Possiamo vincere la Champions e fare qualcosa di straordinario"

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - "Spero di vivere di nuovo lo stesso finale", ma "non bisogna sottovalutare il Psg: è una grande squadra, lo dimostra da anni". Così l'interista Benjamin Pavard, a pochi giorni dalla finale di Champions League, in una lunga intervista al quotidiano francese 'L'Equipe'. Il difensore nerazzurro ha giocato quattro stagioni nello stadio di Monaco che sabato sera ospita la finalissima e da francese ha già vinto una Champions, anche se da spettatore perché infortunato, contro il Paris Saint-Germain. "Se è la partita perfetta per me? Perfetta se vinciamo, certo. Ho giocato quattro anni a Monaco, ho vinto tanti titoli lì, e adesso affronterò una squadra francese, ma sabato non sarò francese", osserva il giocatore, convinto che la sua Inter possa "fare qualcosa di straordinario".

"Sono già orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme - aggiunge Pavard -. Orgoglioso anche della mia carriera e di quello che ho costruito, tra alti e bassi. Sono felice di far parte di questo gruppo". (ANSA).