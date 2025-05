Palladino si dimette, chi guiderà la Fiorentina? I primi nomi nel mirino

Notizia tanto improvvisa quanto clamorosa quella delle dimissioni di Raffaele Palladino dalla Fiorentina, con la società viola scossa per una decisione, da parte dell'allenatore, arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il valzer degli allenatori è più intrecciato che mai e la dirigenza del club gigliato si metterà subito al lavoro per trovare in tempi brevi il sostituto, in modo da iniziare il prima possibile la programmazione per la prossima stagione.

I primi nomi per la sostituzione.

Chiaramente è ancora presto per fare delle valutazione nette su chi sarà il sostituto di Palladino ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il primo nome preso in considerazione è quello di Marco Baroni. L'attuale tecnico della Lazio avrà oggi avrà un incontro con la società biancoceleste e tutto lascia pensare che alla fine si arriverà all'addio.

Le altre ipotesi.

Da non sottovalutare anche il nome di Daniele De Rossi, molto stimato da Daniele Pradè, ma nella lista entreranno presto probabilmente anche Maurizio Sarri, che vuole tornare in pista, e Igor Tudor, che sarà però sulla panchina della Juventus almeno fino a dopo il Mondiale per Club. In questo caso i tempi non sono dalla parte del tecnico croato, visto che la Fiorentina ha bisogno di chiudere in fretta per il nuovo allenatore.