Ufficiale Coppa Italia, Cagliari eliminato! Il Verona passa nel finale: sfiderà la Roma agli ottavi

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Il Verona elimina il Cagliari dalla Coppa Italia e conquista gli ottavi di finale dove sfiderà la Roma. Alla Unipol Domus finisce 2-1.

Un errore nel finale condanna il Cagliari e regala all’Hellas Verona il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla Unipol Domus gli scaligeri si impongono 2-1 al termine di una sfida combattuta e trovano il gol decisivo a pochi minuti dalla conclusione con Mulattieri. Il Verona era passato in vantaggio al 23’ con Harroui: Kastanos recupera palla su Liteta e serve Livramento sulla destra, il cui cross raggiunge l’ex Sassuolo, bravo a superare Radunovic con una conclusione sporca. Il Cagliari prova a reagire, ma all’intervallo sono gli ospiti a essere avanti.

Cagliari-Hellas Verona, Mendy pareggia ma Mulattieri decide nel finale

La squadra di Pisacane trova il pareggio a inizio secondo tempo. Obert innesca Fadera, che ricama un pallone al centro per Mendy: l’attaccante del Cagliari sovrasta Edmundsson e di testa batte l’incolpevole Perilli. Quando la sfida sembra indirizzata verso i supplementari, però, arriva l’episodio che decide la partita. Rodriguez perde un pallone sanguinoso in uscita e ne approfitta Mulattieri, che si presenta davanti a Radunovic e lo batte con freddezza. Il Verona resiste fino al triplice fischio e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà la Roma.