Come si affronta il Como? De Rossi: “Li andremo a prendere alti per non lasciargli troppo palla”

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Daniele De Rossi parla in conferenza stampa, presentando il match tra il suo Genoa e il Como, partendo dall'esempio di Napoli-Como.

Il Como ha fatto del giro palla il suo marchio di fabbrica, anche se ha dimostrato anche di avere solidità difensiva. Come si può far male? E' una delle domande poste a Daniele De Rossi oggi in conferenza stampa. L'allenatore del Genoa ha risposto così: "Ha saputo abbassarsi un pochino a Napoli ed è una cosa necessaria per chi affronta la Champions per la prima volta. Io penso non lasciargli la palla troppo tempo vuol dire andarli a prendere alti e tenerla quando ce l'hai. Sensazione che contro il Como l'anno scorso abbiamo creato tante occasioni su recupero palla.

Loro danno la sensazione di arrivare al tiro quando hanno la palla. La differenza sta nella qualità gioco ma anche noi essere pericolosi quando stiamo costruendo e non solo quando stiamo distruggendo il gioco avversario. Ci sono delle maniere in cui si può far male a Como. Quello che fanno, anche se a volte è abbastanza estremo e coraggioso, funziona. Dobbiamo essere rispettosi di quello che fanno consapevoli che possiamo fargli male".