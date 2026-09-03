Ufficiale

Coppa Italia, show del Palermo: manita al Mantova e passaggio agli ottavi

Coppa Italia, show del Palermo: manita al Mantova e passaggio agli ottaviTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 20:00Serie A
di Francesco Carbone
Il Palermo travolge il Mantova con un netto 5-2 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Da segnalare la doppietta di Pohjanpalo e il gol di Johnsen.

Il Palermo cala il pokerissimo e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Pippo Inzaghi supera il Mantova con un netto 5-2 al termine di una partita ricca di emozioni. I rosanero indirizzano la sfida già nel primo tempo, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Strefezza e Palumbo.

Mantova, rimonta illusoria: il Palermo dilaga nel finale

Nella ripresa il Mantova reagisce e, nel giro di pochi minuti, riesce a ristabilire la parità con Ruocco e Kouda. Il Palermo, però, non si lascia sorprendere e torna a spingere nel finale, chiudendo definitivamente i conti. Pohjanpalo firma una doppietta che spacca nuovamente la partita, prima del sigillo conclusivo di Johnsen per il definitivo 5-2.