Ufficiale
Coppa Italia, show del Palermo: manita al Mantova e passaggio agli ottavi
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Il Palermo travolge il Mantova con un netto 5-2 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Da segnalare la doppietta di Pohjanpalo e il gol di Johnsen.
Il Palermo cala il pokerissimo e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Pippo Inzaghi supera il Mantova con un netto 5-2 al termine di una partita ricca di emozioni. I rosanero indirizzano la sfida già nel primo tempo, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Strefezza e Palumbo.
Mantova, rimonta illusoria: il Palermo dilaga nel finale
Nella ripresa il Mantova reagisce e, nel giro di pochi minuti, riesce a ristabilire la parità con Ruocco e Kouda. Il Palermo, però, non si lascia sorprendere e torna a spingere nel finale, chiudendo definitivamente i conti. Pohjanpalo firma una doppietta che spacca nuovamente la partita, prima del sigillo conclusivo di Johnsen per il definitivo 5-2.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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