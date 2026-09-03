Coppa Italia, alle 21 c’è Cagliari-Hellas Verona: le formazioni ufficiali
Tutto pronto per Cagliari-Hellas Verona, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le due squadre si contendono l’accesso agli ottavi, dove ad attendere la vincente ci sarà la Roma.
Cagliari-Hellas Verona, le formazioni ufficiali
Queste le formazioni ufficiali di Cagliari ed Hellas Verona per la sfida di Coppa Italia.
CAGLIARI (3-4-2-1): Radunovic; Rodriguez, Kofler, Aurelio; Ciervo, Liteta, Winks, Felici; Fazzini, Fadera; Mendy.
A disposizione: Caprile, Sherri, Ze Pedro, Romano, Adopo, Deiola, Gagliardini, Akarakiri, Sulev, Obert, Sugamele, Grandu, Maldini, Massolin
Allenatore: Fabio Pisacane
HELLAS VERONA (4-2-3-1): Perilli; Calabrese, Korac, Edmundsson, De Battisti; Lella, Kastanos; Livramento, Harroui, Sezonienko; Sarr
A disposizione: Leali, Toniolo, Zappa, Compagnon, Le Borgne, Mulattieri, Bernede, Tagne, Cerbone, Iannoni, Fallou
Allenatore: Marco Baroni
Serie A Enilive 2026-2027
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