Inter, Dimarco: “Napoli e Real Madrid? Siamo pronti, non vediamo l’ora!”

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Federico Dimarco è stato eletto MVP della scorsa Serie A. L'esterno dell’Inter si è proiettato verso le sfide contro Napoli e Real Madrid.

Federico Dimarco è stato incoronato MVP della scorsa Serie A anche dai suoi colleghi. Durante il Gran Galà del Calcio, andato in scena ieri sera al Teatro alla Scala di Milano, l’esterno dell’Inter ha commentato il prestigioso riconoscimento ai microfoni di Inter TV, tornando sulla stagione che lo ha visto protagonista: “Sono felicissimo, soprattutto per la stagione scorsa perché è stata una stagione incredibile. Abbiamo vinto due trofei importanti, come il campionato e la Coppa Italia, e il fatto di essere diventato leader è frutto del lavoro che ho fatto in tutti questi anni. Ho cercato sempre di mantenere un equilibrio, il che non è mai facile. Però il lavoro paga, come si dice sempre”.

Dimarco verso Napoli e Real Madrid: “Non vediamo l’ora”

L’esterno nerazzurro guarda ora ai prossimi impegni, con due sfide di grande prestigio contro Napoli e Real Madrid. Sulla doppia sfida, Dimarco non ha dubbi: “Assolutamente, siamo pronti. Non vediamo l'ora”.