Coppa Italia, che fatica per il Monza di Nesta! Sudtirol fuori solo dopo i rigori

Finisce dopo una lunghissima sequela di calci di rigore Monza-Sudtirol, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Allo U-Power Stadium di Monza alla fine passano i padroni di casa di Alessandro Nesta.

I 90', però, terminano sullo 0-0 con i calci di rigore chiamati a decidere chi passerà il turno per andare ad affrontare la vincente di Venezia-Brescia in programma domenica. Si arriva dai tiri ad oltranza dagli undici metri con l'errore di Praszelik decisivo per gli altoatesini. Izzo subito dopo regala al Monza (9-8 drc) il passaggio del turno. I brianzoli troveranno ai sedicesimi di finale la vincente della sfida tra Venezia e Brescia.