Coppa Italia, Empoli terza qualificata agli ottavi. Domani Lazio-Napoli: il tabellone completo

vedi letture

Dopo Bologna e Milan anche l'Empoli raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di D'Aversa elimina la Fiorentina agli ottavi dopo aver pareggiato 2-2 nei 90' di gioco e aver vinto 4-3 ai calci di rigore. Domani si giocherà il quarto ottavo tra Lazio e Napoli, il programma degli ottavi verrà poi completato tra due settimane con le restanti quattro partita. Ecco il tabellone completo.

COPPA ITALIA, OTTAVI DI FINALE

Bologna-Monza 4-0

32' Pobega, 35' Orsolini, 63' Dominguez, 76' Castro

Milan-Sassuolo 6-1

12' e 21' Chukwueze (M), 17' Reijnders (M), 23' Leao (M), 56' Calabria (M), 59' Mulattieri (S), 62' Abraham (M)

Fiorentina-Empoli 2-2 (3-4 ai rigori).

59' Kean, 71' Sottil, 4' Ekong, 77' Esposito

Giovedì 5 dicembre

Ore 21:00 - Lazio-Napoli

Martedì 17 dicembre

Ore 21:00 - Juventus-Cagliari

Mercoledì 18 dicembre

Ore 18:30 - Atalanta-Cesena

Ore 21:00 - Roma-Sampdoria

Giovedì 19 dicembre

Ore 21:00 - Inter-Udinese

COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE

Juventus-Cagliari VS Fiorentina-Empoli

Bologna VS Atalanta-Cesena

Milan VS Roma-Sampdoria

Lazio-Napoli VS Inter-Udinese

LE DATE DI QUARTI, SEMIFINALI E FINALE: SI RIPARTE NEL 2025

- I quarti di finale si giocheranno dal 4 al 6 febbraio e dal 25 al 27 febbraio.

- Le semifinali, con andata e ritorno, si giocheranno tra il primo e il 3 aprile (andata) e tra il 22 e il 24 aprile (ritorno).

- La finale è programmata per il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.