Coppa Italia, Fiorentina eliminata! Un super Como rimonta e vola ai quarti

Il Como ribalta la Fiorentina al Franchi, vince 3-1 e conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove il prossimo 10 febbraio affronterà il Napoli. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Fabregas cresce alla distanza, prende il controllo del gioco nella ripresa e fa valere tutta la propria qualità con le reti di Nico Paz e Alvaro Morata. La gara si accende subito: dopo appena 7 minuti la Fiorentina passa in vantaggio grazie a una splendida combinazione tra Fabbian e Piccoli, con il centravanti che finalizza di prima con un destro potente e preciso. I viola sfiorano anche il raddoppio poco dopo, ma al 20’ il Como ristabilisce l’equilibrio sugli sviluppi di un corner: la palla carambola in area e Sergi Roberto è il più rapido ad avventarsi sulla sfera, firmando il suo primo gol in Italia dopo il palo colpito di testa da Douvikas.

Nella ripresa l’intensità dei padroni di casa cala e il Como ne approfitta. Al 60’ Nico Paz trova il gol del sorpasso con un sinistro immediato e velenoso che sorprende Christensen. La Fiorentina accusa il colpo e crea poco, con l’unica occasione degna di nota capitata ancora a Piccoli, che però si infortuna nel tentativo di finalizzare, aumentando i dubbi in vista della sfida di campionato contro il Napoli. Nel finale arriva anche il sigillo di Morata, che chiude i conti e certifica la qualificazione dei lariani.