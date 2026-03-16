Inter, Chivu perde un titolare per la Fiorentina: problema muscolare

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"Risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra". Questo il responso degli esami strumentati a cui si è sottoposto stamani Henrikh Mkhitaryan presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Il giocatore dell'Inter - la cui situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni - era uscito malconcio dalla sfida pareggiata a San Siro dai nerazzurri di mister Chivu contro l'Atalanta. Non si tratta del primo infortunio in stagione accusato da Mkhitaryan, che per un problema alla coscia è rimasto fuori da fine ottobre a fine novembre. Con la maglia dell'Inter il classe 1989 è sceso in campo per 30 volte in questa stagione contando tutte le competizioni, segnando due gol - entrambi in campionato contro Pisa e Lecce - e fornendo sei assist.

Le ultime da Appiano in vista di Fiorentina-Inter

Per quanto riguarda le notizie dal centro sportivo dell'Inter, lo stesso Mkhitaryan oggi ha svolto terapie; la cosa certa è che l'armeno non farà parte della trasferta di Firenze contro la Fiorentina, posticipo in programma domenica 22 marzo che chiuderà la 30^ giornata di Serie A. Bastoni invece dovrebbe tornare regolarmente al Franchi: oggi il difensore ha svolto un lavoro differenziato, come Lautaro Martinez e Calhanoglu.