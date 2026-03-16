Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Kean e Vardy
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Cremonese e Fiorentina, posticipo della 29ª giornata. Doppia esclusione eccellente: nei viola, Paolo Vanoli preferisce Piccoli a Kean, mentre nei grigiorossi Davide Nicola schiera la coppia Djuric-Bonazzoli visto il forfait di Vardy. Di seguito le formazioni ufficiali.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini, Folino; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria. All. Davide Nicola.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. A disp. Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian. All. Paolo Vanoli.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi.
ASSISTENTI: Vecchi e Lo Cicero.
IV UFFICIALE: Sacchi.
VAR: Aureliano.
AVAR: Pezzuto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro