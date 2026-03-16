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Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Kean e Vardy

Cremonese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Kean e VardyTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Serie A
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Cremonese e Fiorentina, posticipo della 29ª giornata. Doppia esclusione eccellente: nei viola, Paolo Vanoli preferisce Piccoli a Kean, mentre nei grigiorossi Davide Nicola schiera la coppia Djuric-Bonazzoli visto il forfait di Vardy. Di seguito le formazioni ufficiali.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Luperto, Ceccherini, Folino; Floriani Mussolini, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Zerbin, Moumbagna, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria. All. Davide Nicola.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. A disp. Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbian. All. Paolo Vanoli.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

ASSISTENTI: Vecchi e Lo Cicero.

IV UFFICIALE: Sacchi.

VAR: Aureliano.

AVAR: Pezzuto.