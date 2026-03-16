Scatto salvezza Fiorentina! Dominata la Cremonese: 1-4 nello scontro diretto
Termina sul risultato di 1-4 il match tra Cremonese e Fiorentina, posticipo della 29ª giornata. Scatto salvezza dei viola nello scontro diretto contro i grigiorossi: partita dominata sin dall'inizio con le reti di Piccoli e Parisi nel primo tempo, nella ripresa si aggiungono alla festa Dodò e Gudmundsson e per i padroni di casa il gol della bandiera di Okereke. La squadra di Paolo Vanoli sale al 16esimo posto in classifica con 28 punti a +4 proprio sugli uomini di Davide Nicola.
Di seguito la classifica di Serie A:
1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate
2 - Milan 60 punti, 29 partite giocate
3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate
4 - Como 54 punti, 29 partite giocate
5 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate
6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate
7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate
8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate
9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate
10 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate
11 - Udinese 36 punti, 29 partite giocate
12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate
13 - Genoa 33 punti, 29 partite giocate
14 - Torino 33 punti, 29 partite giocate
15 - Cagliari 30 punti, 29 partite giocate
16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate
17 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate
18 - Cremonese 24 punti, 29 partite giocate
19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate
20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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