Scatto salvezza Fiorentina! Dominata la Cremonese: 1-4 nello scontro diretto

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Cremonese-Fiorentina 1-4: i viola dominano lo scontro salvezza e salgono al 16° posto, ora a +4 sulla zona retrocessione

Termina sul risultato di 1-4 il match tra Cremonese e Fiorentina, posticipo della 29ª giornata. Scatto salvezza dei viola nello scontro diretto contro i grigiorossi: partita dominata sin dall'inizio con le reti di Piccoli e Parisi nel primo tempo, nella ripresa si aggiungono alla festa Dodò e Gudmundsson e per i padroni di casa il gol della bandiera di Okereke. La squadra di Paolo Vanoli sale al 16esimo posto in classifica con 28 punti a +4 proprio sugli uomini di Davide Nicola.

Di seguito la classifica di Serie A:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate

2 - Milan 60 punti, 29 partite giocate

3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate

4 - Como 54 punti, 29 partite giocate

5 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate

6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate

8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate

9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate

10 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate

11 - Udinese 36 punti, 29 partite giocate

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate

13 - Genoa 33 punti, 29 partite giocate

14 - Torino 33 punti, 29 partite giocate

15 - Cagliari 30 punti, 29 partite giocate

16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate

17 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate

18 - Cremonese 24 punti, 29 partite giocate

19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate

20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate